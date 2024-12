Cherbourg. Il crée une bûche de Noël à l'image de la Cité de la mer

Pâtissier-chocolatier depuis 14 ans à Cherbourg, Jean-François Foucher a créé une bûche de Noël en hommage à la Gare Maritime, celle qu'il appelle lui-même "La tour Eiffel de Cherbourg". Pour lui, c'est un projet vieux de 22 mois qui prend forme.

Quelles ont été les grandes étapes de ce projet ?

"On a vraiment lancé le projet en février 2023. Une fois qu'on a obtenu les autorisations pour faire la bûche, on a contacté une société pour fabriquer le moule. C'était un réel défi puisque le monument en lui-même est assez simple, mais en pâtisserie, tout l'enjeu c'est le démoulage. On leur a envoyé pas mal de photos, des dessins aussi, et ils l'ont modélisé en 3D. C'est un moule en silicone donc il est réversible ce qui facilite grandement le démoulage. Après plusieurs essais, les résultats étaient satisfaisants, même si à cette étape, il faut toujours beaucoup d'amour et de délicatesse si on veut que les deux tours restent intactes."

Pourquoi avoir choisi la Gare Maritime de Cherbourg ?

"Quand je l'ai vue, elle m'a tout de suite inspiré. C'est un monument emblématique de Normandie… et de France, bien sûr ! Et puis elle a déjà un peu la forme d'une bûche. Si c'était un dessert rond par exemple, ça ressemblerait moins à un dessert de Noël et je suis quand même attaché à ce détail. Je me suis donc rapproché de la Cité de la Mer, ils ont trouvé le projet super sympa. Aujourd'hui on est très contents du résultat, on se retrouve avec une bûche très normande et elle a de la gueule, il faut le dire !"

Trois goûts sont proposés pour la bûche "Gare Maritime" : Chocolat, coco-fruits de la passion et pommes-caramel.

Et si on la veut sur notre table à Noël ?

"Elle sera disponible à partir du 16 décembre dans notre pâtisserie à Cherbourg. Il y a trois goûts : chocolat un peu type forêt noire, noix de coco-fruits de la passion, et pomme-caramel pour un goût bien normand. Pour être sûr de l'avoir, il est conseillé de la commander, les commandes sont ouvertes du 27 novembre au 22 décembre auprès de la boutique."

Pratique. Pour les bûches, comptez 42€ l'unité. Commandes à la boutique, 12 rue au Fourdray à Cherbourg-en-Cotentin ou au 02 33 94 82 35.