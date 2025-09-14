People. Vous pouvez désormais dormir dans l'ancienne maison du comédien Michel Serrault à Honfleur

Michel Serrault, né le 24 janvier 1928 à Brunoy (Essonne) et disparu le 29 juillet 2007 à Honfleur, reste une figure incontournable du cinéma et du théâtre. Avec plus de 150 films à son actif, trois Césars du meilleur acteur et une carrière riche de rôles aussi drôles que poignants, il a marqué l'histoire du spectacle vivant.

Dans les années 2000, l'acteur avait choisi Honfleur pour se ressourcer, loin des plateaux de tournage. C'est dans ce cadre bucolique qu'il a vécu ses 10 dernières années, au cœur d'un domaine du XVIIIe siècle baptisé Le Clos de Grâce.

Le Clos de Grâce : une maison de charme ouverte au public

Après la disparition du comédien, la propriété a été rachetée par Héloïse et Olivier Moncelet. Tombés sous le charme de cette demeure de Vasouy, sur les hauteurs de Honfleur, ils l'ont transformée en maison d'hôtes tout en préservant son authenticité.

Avec ses dépendances réaménagées, le domaine propose désormais plusieurs suites spacieuses, un gîte et des appartements. Les meubles anciens, les tons doux et les matériaux d'époque rappellent l'âme du lieu tout en offrant un confort moderne.

Chambres d'hôtes et services haut de gamme à Honfleur

Le Clos de Grâce ne se limite pas à des chambres d'hôtes. Le domaine met à disposition des visiteurs une piscine, un hammam, une salle de modelage, un espace de gymnastique et même une salle équipée pour les séminaires.

Les voyageurs peuvent également profiter du parc arboré, d'un petit bois privé et de promenades au grand air, à deux pas du port pittoresque de Honfleur. Un cadre idéal pour une escapade en Normandie entre détente, culture et patrimoine.

Dormir dans la maison d'un acteur légendaire

Séjourner au Clos de Grâce, c'est s'offrir bien plus qu'une nuit dans une chambre de charme : c'est entrer dans un lieu habité par l'histoire d'un grand comédien.

Michel Serrault avait lui aussi succombé à la beauté et à la sérénité de ce domaine normand. Aujourd'hui, ses admirateurs comme les simples voyageurs peuvent découvrir cette atmosphère unique, où plane encore le souvenir d'un acteur inoubliable.

Le Clos de Grâce – 143 Chemin du Val la Reine, 14 600 Honfleur

02 31 14 95 46 – contact@leclosdegrace.com