En ce moment THE LONELIEST MANESKIN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

People. Vous pouvez désormais dormir dans l'ancienne maison du comédien Michel Serrault à Honfleur

Société. Derrière les murs d'une grande maison normande, Michel Serrault a passé les dernières années de sa vie. Depuis, le lieu a connu une étonnante métamorphose… et ouvre désormais ses portes aux voyageurs.

Publié le 14/09/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
People. Vous pouvez désormais dormir dans l'ancienne maison du comédien Michel Serrault à Honfleur
Dormir chez Michel Serrault ? Son domaine du XVIIIe siècle est devenu maison d'hôtes. - Clos de grace - Wikicommons

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Michel Serrault, né le 24 janvier 1928 à Brunoy (Essonne) et disparu le 29 juillet 2007 à Honfleur, reste une figure incontournable du cinéma et du théâtre. Avec plus de 150 films à son actif, trois Césars du meilleur acteur et une carrière riche de rôles aussi drôles que poignants, il a marqué l'histoire du spectacle vivant.

Dans les années 2000, l'acteur avait choisi Honfleur pour se ressourcer, loin des plateaux de tournage. C'est dans ce cadre bucolique qu'il a vécu ses 10 dernières années, au cœur d'un domaine du XVIIIe siècle baptisé Le Clos de Grâce.

Le Clos de Grâce : une maison de charme ouverte au public

Après la disparition du comédien, la propriété a été rachetée par Héloïse et Olivier Moncelet. Tombés sous le charme de cette demeure de Vasouy, sur les hauteurs de Honfleur, ils l'ont transformée en maison d'hôtes tout en préservant son authenticité.

Avec ses dépendances réaménagées, le domaine propose désormais plusieurs suites spacieuses, un gîte et des appartements. Les meubles anciens, les tons doux et les matériaux d'époque rappellent l'âme du lieu tout en offrant un confort moderne.

Chambres d'hôtes et services haut de gamme à Honfleur

Le Clos de Grâce ne se limite pas à des chambres d'hôtes. Le domaine met à disposition des visiteurs une piscine, un hammam, une salle de modelage, un espace de gymnastique et même une salle équipée pour les séminaires.

Les voyageurs peuvent également profiter du parc arboré, d'un petit bois privé et de promenades au grand air, à deux pas du port pittoresque de Honfleur. Un cadre idéal pour une escapade en Normandie entre détente, culture et patrimoine.

Dormir dans la maison d'un acteur légendaire

Séjourner au Clos de Grâce, c'est s'offrir bien plus qu'une nuit dans une chambre de charme : c'est entrer dans un lieu habité par l'histoire d'un grand comédien.

Michel Serrault avait lui aussi succombé à la beauté et à la sérénité de ce domaine normand. Aujourd'hui, ses admirateurs comme les simples voyageurs peuvent découvrir cette atmosphère unique, où plane encore le souvenir d'un acteur inoubliable.

Le Clos de Grâce – 143 Chemin du Val la Reine, 14 600 Honfleur

02 31 14 95 46 – contact@leclosdegrace.com

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
People. Vous pouvez désormais dormir dans l'ancienne maison du comédien Michel Serrault à Honfleur
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple