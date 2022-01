20 traductions québecoise de titre de film

Cet amour pour la langue de Molière se ressent également dans les traductions qu'ils font des titres de film. Mais pour certains, ça fait un peu moins rêver dit comme ça ! Attention les yeux ...





01 - Les bagnoles : Cars





02 - Poulets en fuite : Chicken Run





03 - Nigaud de professeur : Professeur Foldingue





04 - Une Vie de Bestiole : Mille et une pattes





05 - Fiction pulpeuse : Pulp Fiction





06 - Danse lascive : Dirty Dancing





07 - les Patrouilleurs de l'Espace : Starship Troopers





08 - Folies de graduation 2 : American pie 2





09 - Tuer Bill : Kill Bill





10 - Lendemain de veille : Verry Bad Trip





11 - Film de Peur : Scary Movie





12 - Ca va clencher : Speed





13 - Histoire de Jouet : Toy Story





14 - Le Pouilleux Millionaire : Slumdog Millionaire





15 - Détestable Moi : Moi, moche et méchant





16 - Rapides et Dangereux 2 : 2 Fast 2 Furious





17 - Hommes en noir : Men in Black





18 - Marche ou Crève : Vengeance définitive : Die Hard: With a Vengeance





19 - Le commando des batards - Inglorious Basterds





20 - Matrice Rechargée - Matrix Reloaded