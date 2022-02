La version 2016 du livre de la jungle sort au cinéma le 13 avril

A première vue, des animaux réalisés entièrement et uniquement grâce aux effets spéciaux, on pourrait s'imaginer un film mal produit, et irréaliste... mais au contraire, tout parait parfaitement maitrisé, et l'histoire fidèle à celle que l'on connait déjà. Mais il faut savoir que l’ambiance générale est loin de celle du dessin animé pour les enfants que tout le monde a déjà vu.





Au casting de l'adaptation française, on retrouve entre autre les voix de Lambert Wilson (Baloo), Eddy Mitchell (Le Roi Louie), Leïla Bekhti (Kaa) et Cécile de France (Raksha).













Ce nouveau Disney sera à découvrir le 13 avril prochain, ou en avant première exclusive le 10 avril dans 24 cinémas de Normandie : (Voir : "Espoirs en tête" : un ticket de cinéma en échange d'un don)