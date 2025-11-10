Perch'Xtrem 2026. De gros noms de la perche au Palais des Sports de Caen

La deuxième édition du Perch'Xtrem risque d'être aussi compétitive que la première. L'organisation a annoncé, ce lundi 10 novembre, de gros noms de la discipline. L'événement de saut à la perche prendra, une nouvelle fois, place au sein du Palais des Sports Caen la Mer les 30 et 31 janvier 2026.

Un air de finale mondiale

Les spectateurs de l'année dernière vont y voir des airs familiers. Le plateau de ce Perch'Xtrem 2026 sera composé de noms ayant fait les belles heures de l'édition 2025, mais aussi des Jeux olympiques de Paris, en 2024. Le 3e meilleur meeting mondial avait déjà officialisé les Français Renaud Lavillenie et Marie-Julie Bonnin, pour les plateaux masculins et féminins.

Les épreuves internationales auront lieu le 30 janvier, et voient d'ores et déjà trois nouveaux noms révélés chez les hommes. Dans un premier temps, le Grec Emmanouíl Karalís sera de la partie. Le double vice-champion du monde 2025 sera accompagné du Français Thibault Collet, finaliste mondial à Tokyo cette année. Enfin, le tenant du titre fera aussi son retour, en la personne de Christopher Nilsen. L'Américain de 27 ans s'était envolé à 6,01m, faisant de lui le recordman de l'événement. Ces sportifs se connaissent bien, et concourent ensemble depuis de nombreuses années, comme lors des JO de Paris en 2024. Emmanouíl Karalís avait notamment décroché la médaille de bronze.

Un plateau modelé par les fans

C'est une première mondiale : le Perch'Xtrem a voulu laisser les supporters choisir leurs chouchous pour cette édition 2026. Au final, sur les quatre athlètes les plus recommandés, trois sont donc invités à l'événement. Jamais un meeting indoor majeur n'avait fait ça avant. L'espace de 2 jours, Caen sera la capitale du saut à la perche, avec une épreuve nationale prévue le lendemain de celle internationale, le 31 janvier.

Pratique. Perch'Xtrem 2026, au Palais des Sports de Caen la Mer. Meeting international le 30 janvier, meeting national le 31 janvier. Informations et billetterie sur www.perchxtrem.com.