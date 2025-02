Caen. Perch'Xtrem : Angelica Moser s'impose chez les femmes et Chris Nilsen chez les hommes

Les résultats sont tombés. Vendredi 31 janvier, le Perch'Xtrem, meeting international de saut à la perche a eu lieu au palais des sports à Caen. Chez les femmes, la suisse Angelica Moser s'est imposée avec un saut à 4,71 et chez les hommes, l'américain Chris Nilsen, s'est imposé avec un saut à 6,01 m.

Lire aussi. Caen. L'Américain Chris Nilsen, vice-champion olympique à Tokyo, sera présent au Perch'Xtrem

Les résultats de la compétition masculine

Chris Nilsen est arrivé à la première place avec un saut à 6,01m suivi d'Emmanouil Karalis avec un saut à 5,90m. Il signe la meilleure performance mondiale de l'année. De son côté Baptiste Thiery se positionne à la troisième place du classement avec son saut à 5,80m. Renaud Lavillenie termine 4e avec son saut à 5,80m suivi d'Ersu Sasma (5,70m), Thibaut Collet (5,70m), Menno Vloon (5,60m) et Jacob Wooten (5,60m).

Les résultats de la compétition féminine

Chez les femmes, Angelica Moser réalise sa meilleure performance de la saison avec un saut à 4,71m et obtient la première place du classement. Imogen Ayris termine 2e avec un saut à 4,66m et Marie-Julie Bonnin, obtient la 3e place avec un saut à 4,56m. De son côté Roberta Bruni est 4e (4,56m), la seinomarine Elise Russis se classe à la 5e place (4,36m) et est suivi de la calvadosienne Louise Boulent (4,36m) qui a établi un nouveau record personnel, puis de Virginia Scardanzan (4,36m) et Alix Dehaynain (4,21m).