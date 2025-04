Caen. Le Perch'Xtrem classé 3e meeting mondial du saut à la perche

Juste derrière les légendaires événements de Renaud Lavillenie (All Star Perche) et Armand Duplantis (Mondo Classic), le Perch'Xtrem se glisse sur le podium des événements internationaux en saut à la perche. Le meeting caennais, qui s'est déroulé le 31 janvier au Palais des sports, a été classé troisième par World Athletics.

• A lire aussi. Caen. Perch'Xtrem : Angelica Moser s'impose chez les femmes et Chris Nilsen chez les hommes

L'instance internationale de l'athlétisme justifie son classement par "les performances sportives, la qualité du plateau international, l'organisation logistique, les infrastructures techniques et l'engouement du public". Pour Christophe Lemarié, président de l'AOMH et fondateur du Perch'Xtrem : "C'est une immense fierté. C'est la preuve que la passion, la rigueur et une vision claire peuvent briser tous les plafonds."

Une nouvelle édition du Perch'Xtrem pour 2026 ?

En parallèle de cette annonce, les organisateurs annoncent déjà qu'une nouvelle édition "est en préparation pour 2026".