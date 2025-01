Perche élite tour. Avec les meilleurs athlètes mondiaux, la Rouennaise Elise Russis vise l'exploit

Elle va se confronter à ce qui se fait de meilleur dans la discipline. Elise Russis, 21 ans, perchiste du Stade Sottevillais 76, participe au concours international du Perche élite tour de Rouen, vendredi 24 janvier au Kindarena. "Je me sens en bonne forme, j'ai bien commencé la saison et je vais profiter de ce beau meeting", explique-t-elle.

Objectif Los Angeles

En pleine progression, avec un record établi l'été dernier à 4,40m, la jeune athlète gagne en confiance et a des ambitions pour cette année, à commencer par les championnats d'Europe espoir en Norvège au mois de juillet. "La médaille, ce serait bien pour cet été", souhaite la perchiste. Le bonus ? Une qualification pour les championnats d'Europe sénior. "La perf' requise, c'est 4,46m, je ne l'oublie pas." Pourquoi pas à Rouen devant son public ? "Je vais essayer de battre mon record, il n'y a pas de limite !" Car Elise Russis, au fil des compétitions et de sa progression, n'entend plus faire de la figuration. "L'objectif, c'est d'arriver avec elles [les concurrentes, N.D.L.R.] dans les meilleures !" Mais la vraie ligne de mire est encore bien plus lointaine. "Les Jeux, c'est vraiment l'objectif de tous les athlètes. 2024, je n'étais pas assez performante, j'espère l'être pour Los Angeles en 2028."

Un plateau de stars

La Rouennaise, habituellement acclamée à chaque tentative au Kindarena, va pouvoir assurer le spectacle dans un concours féminin qui a été finalement délaissé par les grandes championnes actuelles de la discipline. La Canadienne Alysha Newman, médaillée de bronze aux JO à Paris, ne sera finalement pas de la partie. Angelica Moser, la Suisse, non plus. La Britannique Molly Caudery, tenante du titre, est aussi forfait. "Les championnes ont eu des pépins physiques, on est sur une année particulière, post-olympique, et les championnats du monde sont en septembre. Sur des compétitions de début de saison, elles sont prudentes", analyse Vincent Turpin, directeur du Perche élite tour de Rouen.

Chez les hommes, le casting est au rendez-vous avec notamment Chris Nielsen, le recordman de la salle avec 6,05m. L'autre Américain Sam Kendricks, vice-champion olympique et tenant du titre, est également au rendez-vous, tout comme Emmanouil Karalis, le Grec médaillé de bronze à Paris : trois hommes capables de dépasser 6m.