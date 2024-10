Rouen. Perche Elite Tour 2025 : les dates sont connues, les billets bientôt en vente

Les dates de l'édition 2025 du Perche Elite Tour viennent d'être annoncées. Le rendez-vous est donné vendredi 24 janvier, à 19h30, au Kindarena de Rouen. Habituellement, cet événement est organisé en février ou début mars. L'organisation a dû jongler entre des opportunités sportives, le calendrier complexe des compétitions internationales et la disponibilité du Kindarena pour définir la meilleure date possible pour avoir une affiche alléchante. Le concours international se tiendra vendredi 24 janvier. Il sera suivi le lendemain du concours national ainsi que des compétitions départementales et régionales. La billetterie ouvre lundi 4 novembre. La liste des athlètes qui vont participer à la compétition n'a pas encore été dévoilée.