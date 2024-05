Sport. Le meeting d'athlétisme de Mondeville devient le Perch'Xtrem

"Le meeting d'athlétisme de Mondeville n'est pas mort, il évolue vers un nouveau format", déclare Christophe Lemarié, organisateur du célèbre événement d'athlétisme. Après 22 ans d'existence, le meeting de Mondeville change de formule et devient le Perch'Xtrem, un événement exclusivement consacré au saut à la perche. Il se déroulera pour la première fois au Palais des sports de Caen la Mer en 2025. "La salle de Mondeville devenait trop petite, poursuit-il, expliquant que la capacité va passer de 1 500 à 3 600 spectateurs. Le saut à la perche est une discipline qui marche super bien et qui va parfaitement se prêter au Palais des sports. On va conserver la proximité des sautoirs avec le public que l'on avait à Mondeville", continue-t-il.

La nouvelle salle permettra un "vrai spectacle", avec des jeux de lumière et de la musique. Le Perch'Xtrem rassemblera 24 athlètes, 12 hommes et 12 femmes, qui s'élanceront respectivement sur deux sautoirs de 45 et 40 mètres. Inédit : les deux pistes se croiseront au centre de la salle pour former la lettre "X".