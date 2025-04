People. Découvrez pourquoi la Normandie est le "coin de France préféré" de ce célèbre acteur

Le média français Neo, qui met en lumière les terroirs, les agriculteurs et les métiers oubliés, a posé ses caméras au festival Séries Mania. Objectif : demander à quelques célébrités leur coin de France préféré. Et entre deux réponses bien classiques type "La Rochelle" ou "la Bretagne", une voix s'est élevée pour faire briller notre région…

Arnaud Ducret : 100% normand, 100% chauvin

Arnaud Ducret, qu'on ne présente plus (mais on le fait quand même), c'est l'acteur et humoriste révélé dans la série Parents Mode d'Emploi. Il est aussi rouennais et, clairement, il ne l'a pas oublié.

Quand Neo lui demande son coin favori en France, il répond du tac au tac : “Je vais être chauvin, je vais citer ma Normandie." Et il enchaîne avec une description digne des plus grands poètes… du climat capricieux : "Parce qu'on n'est pas loin de Paris, et pas loin de la mer. Le soleil manque parfois, mais tu peux avoir toutes les saisons en une journée : le soleil, l'automne, la pluie, enfin voilà quoi…”

Il finit par une adresse directe à ceux qui l'ont vu grandir : "J'embrasse tous les Normands." Voilà qui est dit ! Et nous aussi, on t'embrasse Arnaud.

C'est une fierté qui le suit jusque dans sa vie perso : en 2021, il s'est marié au Mont-Saint-Michel avec la danseuse Claire Francisci. L'acteur aime ses racines, et il le prouve.

Une Normandie entre souvenirs perso et tournages

Si Arnaud Ducret est venu à Séries Mania, c'est pour défendre une nouvelle série événement dans laquelle il joue aux côtés de Marie Gillain, Nicolas Gob, Claire Chust, sous la direction de Léo Karmann.

Le pitch ? Une mère de famille (Isabelle Brunet, incarnée par Marie Gillain) découvre qu'elle a été espionne dans une vie qu'on lui a effacée. Ambiance mémoire trouée, services secrets et secrets de famille… et Arnaud Ducret dans le rôle du mari largué par tout ça. On adore.

Conclusion : Team Normandie un jour, team Normandie toujours

Entre ses racines rouennaises, ses tournages, ses coups de com' et même son mariage, Arnaud Ducret n'a jamais quitté la Normandie de son cœur. Et c'est exactement pour ça qu'on l'adore. Alors merci Neo pour la question, et merci Arnaud pour la réponse. On est peut-être trempés… mais on est fiers !