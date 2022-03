Manche. L'acteur Arnaud Ducret s'est marié au Mont Saint-Michel

Le maire du Mont Saint-Michel Jacques Bono devrait se souvenir un moment de ce mariage. Samedi 3 juillet, il a uni, devant un parterre de stars, l'acteur originaire de Rouen (Seine-Maritime), Arnaud Ducret et l'ancienne danseuse du Crazy Horse, Claire Francisci. De nombreuses personnalités étaient de la partie.

Ainsi les Montois et les touristes ont vu débarquer les acteurs Franck Dubosc, Michaël Youn, François-Xavier Demaison ou encore l'animateur télé Arthur. Si la municipalité est restée discrète sur l'événement, les photos des anonymes, ravis de cet heureux hasard, pleuvent ces derniers jours sur les réseaux sociaux. On y aperçoit les jeunes mariés et leurs invités au pied de la Merveille.