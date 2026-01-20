Caen. Quel est cet imposant bâtiment qui sort de terre au bout de la Presqu'Ile ?

Il prend de plus en plus de place au bout de la Presqu'Ile, à la jonction de l'Orne et du Canal de Caen à la mer. Ce bâtiment, en construction depuis un an, va accueillir des étudiants se formant au métier d'ingénieur ou de technicien. On vous raconte tout.

Une école d'ingénieurs à la Presqu'Ile…

Il s'agit d'une nouvelle école d'ingénieurs, qui sera finalisée en fin d'année, autour du mois de novembre. Les murs seront occupés par l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN) de Caen. En construction depuis un an, elle devrait accueillir "plus de 500 étudiants, et 600 personnes au total en ajoutant les enseignants et la direction notamment", selon Hervé Morin, président de la Région Normandie. Les 180 premiers étudiants sont d'ores et déjà en formation au Moho, quai Hamelin, et "devraient pouvoir prendre place dans leurs nouveaux locaux dès janvier 2027", explique Jean-Michel Buron, architecte de l'enceinte, après une phase d'ameublement.

L'intérieur de l'école, encore totalement empli d'échaffaudages, avec un couloir haut de cinq étages. - Léo Besselievre

Le choix de la Presqu'Ile n'est pas laissé au hasard : "C'est un quartier en reconquête, qu'on redynamise, donc ça a du sens pour la ville", explique Aristide Olivier, maire de la ville de Caen. La position stratégique de ce nouveau bâtiment d'enseignement est cruciale pour les étudiants : "On est proche de la gare, également près du Dôme mais surtout proche du centre-ville", ajoute-t-il. Cette école devrait dynamiser le quartier et "lui amener de la vie", espère l'élu.

… sur cinq étages !

L'école qui formera les ingénieurs de demain sur des sujets comme "la santé, l'environnement, le numérique ou encore l'Intelligence Artificielle", a expliqué Nicolas Joyau, président de Caen la Mer, sera composée de salles de cours, mais aussi de laboratoires de recherches. Deux amphithéâtres lumineux ont également été pensés dans ce bâtiment de cinq étages, monté à trois mètres au-dessus du sol "pour éviter les inondations" comme l'a mentionné Jean-Michel Buron.

Voici à quoi ressemble, à l'instant T, une salle de classe de l'école. - Léo Besselievre

Dans l'air du temps, cette école devait être construite avec des enjeux environnementaux majeurs : "On a priorisé l'utilisation du bois à l'intérieur, en plus du béton et du zinc", explique l'architecte, qui a dû travailler sur un espace réduit. L'étape secondaire est déjà enclenchée : "On s'occupe maintenant de l'étanchéité à l'eau et à l'air, avant de se concentrer sur le côté esthétique", conclut Jean-Michel Buron.