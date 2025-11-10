En ce moment LA BOULETTE (GENERATION NAN NAN) DIAMS
Caen. Trafic de tabac sur la Presqu'île : trois Afghans condamnés

Sécurité. Trois hommes âgés de 43, 30 et 27 ans étaient jugés le 6 novembre au tribunal judiciaire de Caen pour trafic de tabac de contrebande du 5 mars 2023 au 5 mars 2024.

Publié le 10/11/2025 à 19h00 - Par Martine Dubos
Le tabac de contrebande représente un manque à gagner de 18% à 20% selon le service des douanes. - Thibault Lecoq

Les policiers remarquent des allers-retours dans un squat de la Presqu'île à Caen. La surveillance est mise en place à la suite d'une information anonyme. Des gens entrent par une porte marquée "1" et ressortent avec des paquets dont certains ressemblent à des cartouches de cigarettes. Ils prennent des photos et identifient un homme de 30 ans. Un autre, plus jeune, est reconnu par un client qui affirme que c'est son vendeur.

Des bêtises

Trois personnes d'origines afghanes sont interpellées. Elles nient les faits. Ces cigarettes étaient pour leur consommation personnelle. Lors de la perquisition du squat, on trouve 46 cartouches de cigarettes et 10 paquets ainsi que de l'argent.

L'affaire était jugée au tribunal de Caen le 6 novembre. Le plus âgé, de 43 ans, absent à l'audience, était le chef du trafic d'après plusieurs acheteurs. L'homme de 30 ans finit par admettre qu'il a vendu du tabac pendant quelques mois. Son complice de 27 ans dira qu'il a fait ce trafic pendant une semaine. Ils précisent tous les 2 "que c'étaient des bêtises".

11 280€ d'amende 

Maintenant, ils sont rangés. Ils ont le statut de réfugié politique. Celui de 27 ans est homme de ménage dans un cinéma et a fait venir sa femme et leur enfant en France. L'autre travaille dans un kebab.

Le représentant du service des douanes déplore que 18 à 20% du tabac consommé en France provienne de la contrebande. C'est un manque à gagner énorme pour les douanes. Il demande une amende de 11 280€.

La procureure se félicite qu'enfin les deux prévenus reconnaissent le trafic. Elle demande de la prison avec sursis. Après délibéré, les faits sont requalifiés du 5 mars au 16 avril 2024. Les trois hommes sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis, confiscations des scellés. Ils devront régler conjointement une amende de 11 280€ au service des douanes. 

