Agriculture. Brunch fermier, animaux, animations : tout savoir sur Vachement Caen ce dimanche

Les agriculteurs, leurs bêtes et leurs productions débarquent en plein centre-ville. Evénement déjà incontournable de la rentrée caennaise, Vachement Caen fait son retour sur la Presqu'île de Caen dimanche 7 septembre. "Vachement Caen, ce sont des agriculteurs qui amènent des animaux et leur savoir-faire, afin de dialoguer avec les Caennais. Le partage est important lors de cet événement", confie Clément Lebrun, président de l'association organisatrice. "C'est un plaisir que de venir montrer nos productions à la population que l'on nourrit chaque jour."

Une grande nouveauté gastronomique.

100% local, 100% champêtre. C'est l'ambition du nouveau rendez-vous intitulé "le brunch fermier normand". La quarantaine de producteurs présents sur place se sont vus confier un défi, celui d'emporter avec eux des produits à consommer sur place entre 11h30 et 15h. "On va pouvoir déguster leurs produits sous forme de bouchées", salive Clément Lebrun. Sans oublier tous les producteurs de boissons, comme le jus de pomme ou le cidre ! "Nous avons à peu près tout type de production", poursuit le président, vantant la diversité agricole du département. Sur place, un cuiseur sera même à votre disposition. "Vous pouvez acheter des brochettes de viande ou de légumes, et il vous les rend une fois cuites au brasero." L'occasion pour vous de vous installer sur les tables "campagnardes", accompagnées de bottes de paille ou de foin, et de "grignoter" plusieurs produits. "Il n'y aura pas une grande assiette, mais plein de petites !"

A la rencontre des animaux

Si plusieurs animaux normands viennent se dévoiler au public, les bovins sont les stars du jour. "Le moment phare, c'est autour du ring, avec la présentation des races, des bovins, ou le concours de jeunes présentateurs", glisse le président. De nombreuses animations sont aussi à retrouver sur place, comme des baptêmes de tracteurs, de calèches, de poneys… Mais également du contenu plus éducatif et pédagogique, à destination des petits comme des grands.

Pratique. De 9h à 19h dimanche 7 septembre sur la pelouse de la Presqu'île de Caen. Gratuit.