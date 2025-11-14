En ce moment Water TYLA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Mercosur. A Caen, les agriculteurs normands dénoncent un accord qui "ne passe pas"

Agriculture. Des agriculteurs normands se sont réunis devant la préfecture du Calvados ce vendredi 14 novembre afin de partager un barbecue "festif" et échanger avec le préfet Stéphane Bredin.

Publié le 14/11/2025 à 15h23 - Par Lilian Fermin
Mercosur. A Caen, les agriculteurs normands dénoncent un accord qui "ne passe pas"
Les agriculteurs normands se sont réunis devant la préfecture du Calvados ce vendredi 14 novembre. - Léo Besselievre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les propos tenus par Emmanuel Macron au Brésil au sujet de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur n'ont pas plu du tout aux agriculteurs normands. Ce vendredi 14 novembre, certains venus de l'Orne, de la Manche, et du Calvados donc, se sont réunis aux abords de la préfecture de Caen. Ils ont partagé un barbecue "festif" et s'attendaient à échanger avec le préfet.

De Bellême à Bélem

"Ça ne passe pas du tout", réagi Sylvain Delye, à la tête d'une exploitation de taille moyenne de vaches allaitantes en agriculture biologique, au Ménil-Broût, près d'Alençon. Après les propos du chef de l'Etat, qui se disait "plutôt positif" sur l'accord, l'agriculteur était "très en colère". Il a participé à une manifestation à Bellême, dans l'Orne, alors qu'Emmanuel Macron se trouvait à Belém, au Brésil ! "Il faut que notre président s'occupe de ses agriculteurs plutôt que ceux de l'autre bout du monde." 

Des prix tirés vers le bas, sans la qualité

Parmi les points de crispation, l'arrivée de viande sud-américaine qui ne respecte pas les normes imposées aux éleveurs français. "Pour l'instant la filière tient, mais là on risque d'avoir une invasion sur les morceaux qui se vendent le plus cher, qui viendraient d'Amérique du Sud. On peut être submergé par des produits qui fendent la marge… Si ça arrive, on a déjà un élevage déclinant en France, on pourrait avoir un véritable effondrement", explique Sylvain Delye.

Autre sujet qui dérange les agriculteurs, une taxe sur l'azote "qui nous tombe du ciel", de quoi, de quoi assurer "une mauvaise année" aux céréaliers. Cette action, symbolique, menée par les agriculteurs, vise à faire remonter leurs doléances aux préfets. "On ne va pas mettre le feu à Caen", sourit Sylvain Delye.

Sylvain Delye

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Viager en Ardèche
Viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Automobile
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Mercosur. A Caen, les agriculteurs normands dénoncent un accord qui "ne passe pas"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple