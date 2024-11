Calvados. Premières actions des agriculteurs contre le Mercosur : "C'est incohérent"

Depuis la première salve de manifestations "rien n'a avancé du tout", assure David Hastain, agriculteur à Rots, près de Caen. Mais ce qui vient remettre le feu aux poudres, c'est la possible signature de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays latino-américains du Mercosur. "Aucune règle sanitaire n'est respectée là-bas, on utilise des hormones, des antibiotiques pour les poulets… C'est incohérent", cingle Fabienne Férey, agricultrice retraitée à Englesqueville-en-Auge.

Un accord déloyal

Le marché français pourrait être "inondé" de viande de bœuf et de poulet importée, de quoi "déstabiliser la filière et provoquer une chute de prix", juge David Hastain. Autre point de crispation : l'utilisation de l'atrazine, un herbicide interdit depuis le début des années 2000 en France.

Alors face à cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, quelques agriculteurs se sont réunis devant la préfecture du Calvados à la mi-journée, ce lundi 18 novembre, afin d'aller discuter avec le préfet. Ce soir, des "feux de la colère", des bûchers géants, seront allumés à proximité de grands axes routiers. Ils sont au rond-point de l'Espérance à Lisieux, à la sortie Bourguébus de l'axe Caen-Falaise, et au château d'eau, à la sortie Loucelles de l'axe Caen-Bayeux. La circulation ne devrait pas être gênée.

Quelle suite ?

"Nous sortons de trois semaines de beau temps, on a bien avancé, on a tout l'hiver pour manifester", prévient David Hastain, déjà dans les rues il y a plusieurs mois. Sarah Cardon, agricultrice aux Monts d'Aunay, est elle aussi "encore plus en colère qu'avant". Installée depuis 4 ans sans avoir pu se verser de salaire pour le moment, elle a l'impression "d'être toujours en faute" aux yeux de l'Etat. "Mes enfants veulent devenir agriculteurs. Je me demande tous les jours 'comment ils vont s'en sortir ? Dans quelles conditions ?'".