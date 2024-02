Caen. Les agriculteurs redistribuent les produits retirés des rayons au Secours populaire

C'est un échange peu commun qui s'est déroulé à l'arrière du magasin E.Leclerc rue Lanfranc à Caen, ce matin du jeudi 1er février. Quatre palettes pleines de denrées alimentaires sont sorties de l'entrepôt, pour être placées dans la camionnette du Secours populaire. Tous ces produits proviennent de l'opération effectuée la veille, mercredi 31 janvier, par les agriculteurs des syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs. Ils ont retiré des rayons tous les produits ne répondant pas à 100% aux normes françaises.

"C'est un vrai paradoxe !"

Philippe Marie est représentant à la FNSEA. Pour lui, la situation actuelle est une aberration : "On n'arrive plus à fournir la France à cause des normes bien trop strictes. Donc on importe des produits de l'autre bout du monde qui ne sont pas soumis à ces normes. A vouloir manger mieux, on finit par manger moins bien. C'est un vrai paradoxe ! " Alors, ils ont identifié dans chaque rayon quelques échantillons qui ne répondaient pas aux normes françaises. "Ça correspond à la moitié du rayon charcuterie par exemple", souligne Philippe Marie. Les denrées récoltées sont de la viande, des produits laitiers ainsi que des fruits et légumes.

Les agriculteurs ont donné rendez-vous le lendemain matin, jeudi 1er février, aux bénévoles du Secours populaire, pour charger les palettes dans leur camionnette. "On est évidemment contents d'avoir de l'approvisionnement en plus, c'est de plus en plus compliqué pour nous d'en avoir. Et si on peut leur apporter un soutien à des personnes, ici les agriculteurs, qui sont dans la précarité et qui souffrent, on est heureux de le faire", indique le secrétaire général du Calvados de l'association, Nicolas Champion.