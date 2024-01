[Vidéos] Caen. "On en a plein les bottes" : en colère, les agriculteurs se mobilisent

Les agriculteurs du Calvados se sont mobilisés dès 11 heures jeudi 25 janvier. Après une opération escargot sur le périphérique de Caen, la cinquantaine de tracteurs s'est rassemblée devant la préfecture. Par des lancers de bottes et de papiers administratifs sur la grille, ils sont venus exprimer leur colère : "On en a plein les bottes !", "Ras-le-bol de la paperasserie !". Le préfet les a reçus à 15 heures pour entendre leurs revendications.

"On en a marre… Ça fait trop longtemps que ça dure !"

Deux heures d'opération escargot sur le périphérique réunissant une cinquantaine de tracteurs en plusieurs convois n'ont pas eu raison de l'énergie des agriculteurs. Bien décidés à se faire entendre, ils ont ensuite garé les engins sur les pelouses et les routes devant la préfecture. Après discours et minute de silence pour la famille percutée dans l'Ariège, une délégation a été reçue par le préfet, à 15 heures.

Mobilisation des agriculteurs à Caen Impossible de lire le son.

"J'ai 500€ de salaire par mois. J'en ai marre de l'incohérence dans tout ce qu'on nous demande, on est là pour se faire entendre", explique Romain Marocaine, éleveur laitier. Christian Duchemin a, lui, 67 ans, et ne peut toujours pas prendre sa retraite. "On en a marre… Ça fait trop longtemps que ça dure !" Le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) du Calvados, Xavier Hay, conclut : "Tant qu'on ne sera pas entendus, on est prêts à continuer."