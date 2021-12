"Les agriculteurs du Calvados ne supportent plus l’empilement de réglementations environnementales mises en place par les technocrates européens et français sans vérification scientifique et sans évaluer leurs impacts agronomiques, économiques et sociaux. Le projet de 5ème programme « Directive Nitrates » en est un exemple typique", est-il expliqué dans un communiqué.

Le rassemblement doit débuter à 12h30 devant la Préfecture de Caen.