[Photos]. Le phénomène des panneaux retournés s'empare du Calvados et de l'Orne

Drôle de scène pour les automobilistes du Calvados et de l'Orne. Ce mardi 28 novembre, ils ont bien du mal à savoir dans quelle commune ils entrent, puisque les panneaux sont retournés ! Un phénomène qui avait déjà frappé la Manche jeudi 23 novembre. Qui est à l'origine et pourquoi ?

Les agriculteurs en colère

Cette action est à mettre au crédit de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des deux départements (FDSEA), mais aussi des Jeunes Agriculteurs, du Calvados, et de l'Orne. Initiée il y a quelques semaines, cette action se propage à travers la France, au point de toucher presque tout le pays. La raison ? Protester notamment contre un règlement qui devient de plus en plus strict ou un manque de soutien de la part de l'Etat. L'importation est aussi dénoncée.

"Aujourd'hui, des enfants des villes qui confondent la nature avec le bois de Vincennes sortent leurs calculatrices pour nous expliquer qu'il faut éliminer nos vaches", cingle notamment la FDSEA de l'Orne. Sur ses réseaux, celle du Calvados a publié une vidéo recensant les nombreux panneaux retournés. Saint-Vigor-le-Grand, Lisieux, Falaise… L'ensemble du territoire semble avoir été touché.