Normandie. Blocages et opérations escargot des agriculteurs : à quoi faut-il s'attendre ?

Partout en France, la colère est palpable. Lisier déversé, autoroutes bloquées… La mobilisation des agriculteurs face à des charges financières et normes environnementales qu'ils jugent trop lourdes s'est amplifiée mercredi 24 janvier, avec une multiplication des barrages routiers pour obtenir des réponses du gouvernement qui dit avoir "entendu l'appel" et promet des annonces "dans les jours à venir". En Normandie, de nombreuses actions sont prévues. Elles sont à mettre à l'actif de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et des Jeunes Agriculteurs.

Dans l'Eure et en Seine-Maritime

Mercredi 24 janvier, vers 20 heures, deux blocages sont prévus au niveau des ponts de Tancarville et de Brotonne. Comme au Havre et à Rouen la veille, les tracteurs feront le déplacement. Sur l'A28, au niveau du Moulin d'Ecalles, en direction de Rouen, la circulation est bloquée depuis ce mercredi 18 heures. Des agriculteurs se rassembleront devant la sous-préfecture de Dieppe, jeudi 25 janvier, à 11h30.

Dans l'Eure, sur l'A13, des perturbations étaient en cours à hauteur de Gaillon, entre Rouen et Paris, dans les deux sens de circulation.

Dans la Manche

Des actions sont prévues jeudi 25 janvier dans la Manche. Des perturbations sont à prévoir près de l'A84 sur le rond-point de Guilberville et près de la RN13 à Saint-Côme-du-Mont (Carentan). Les premiers ralentissements sont attendus vers 10 heures.

Dans le Calvados

Jeudi noir également sur les routes du Calvados. Des blocages sont annoncés en fin de matinée à Bayeux, Caen et Lisieux. Une opération escargot sera menée notamment dès 11 heures sur le périphérique de Caen et dans le centre-ville de Bayeux. Des bottes et des papiers seront déposés devant la préfecture et la sous-préfecture. Cela devrait être très compliqué aussi en soirée, vers 20 heures, au niveau de Vire.

Dans l'Orne

Les syndicats agricoles de l'Orne, quant à eux, se réuniront dans la matinée au niveau de Flers et des autoroutes à Sées. Vendredi 26 janvier, une opération escargot est prévue sur la RN12. Par ailleurs, une centaine d'agriculteurs de l'Orne et de la Manche se sont aussi rassemblés mercredi 24 janvier, dans la matinée, devant la fromagerie Lactalis de Domfront, pour dénoncer un prix d'achat trop faible du lait, 35€ de moins que le prix de base sur 1 000 litres.

