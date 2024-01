Seine-Maritime. Mobilisation des agriculteurs : des perturbations à prévoir sur les ponts de Tancarville et de Brotonne

Les agriculteurs de Seine-Maritime se mobilisent une nouvelle fois pour exprimer, entre autres, leur mécontentement à l'égard de l'augmentation des normes et des différences entre les agriculteurs français et européens. Mercredi 24 janvier vers 20 heures, deux blocages sont prévus au niveau des ponts de Tancarville et de Brotonne. Dans ce contexte, la FNSEA76 et les Jeunes Agriculteurs76 unissent leur force. Comme au Havre et à Rouen la veille, les tracteurs feront le déplacement.

Des perturbations sont donc à prévoir dans ces secteurs.