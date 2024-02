Colère des agriculteurs. Suspension des blocages en Normandie : on fait le point sur la situation

La colère ne faiblit pas chez les agriculteurs. Depuis le jeudi 18 janvier, des centaines d'exploitants agricoles sont mobilisés pour faire entendre leurs revendications. Les opérations ont pris des formes diverses avec des blocages d'axes routiers, des barrages filtrants ou encore des distributions gratuites de légumes et de lait un peu partout en Normandie. La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont appelé, ce jeudi 1er février, à la levée des blocages en Normandie. La mesure sera-t-elle entendue ? On fait le point.

Calvados

Pour l'heure, Lisieux reste toujours bloquée au niveau de la SCA Normande, point d'approvisionnement des supermarchés E.Leclerc dans la région. Un point est prévu entre les agriculteurs du Calvados ce jeudi 1er février au soir pour voir quelle suite donner aux actions.

Seine-Maritime

Au niveau de la Vaupalière, sur l'A150, près de Rouen, le blocage est maintenu par la FNSEA76 et les Jeunes Agriculteurs à partir de 18h ce même jour. De très gros bouchons et ralentissements sont prévus. Dès le vendredi 2 février, une "action de communication" est prévue devant la préfecture de Rouen en fin d'après-midi. Un pique-nique géant pour informer la population est à suivre. "On est en décompression mais on reste vigilants", indique Jocelyn Pesqueux, trésorier de la FNSEA 76.

La Manche

Ici, les blocages sont levés depuis 16h, en particulier ceux du sud-Manche. Intermarché Coutances a annoncé avoir renoncé à ses commandes auprès du groupe Lactalis. La Coordination rurale poursuit ses opérations dans les grandes surfaces pour retirer tous les produits étrangers des rayons, c'est notamment le cas au Carrefour d'Avranches. Les magasins E.Leclerc d'Agneaux et de Coutances subissent le même sort, porté par le FNSEA et les Jeunes Agriculteurs.

L'Orne

Pour l'instant, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs sont toujours mobilisés devant l'hypermarché E.Leclerc d'Alençon. Du côté d'Argentan, le blocage devant la communauté de communes est sur le point d'être levé. Le blocage du centre E.Leclerc d'Arçonnay est également levé. Ce dernier a annoncé sa réouverture le vendredi 2 février.