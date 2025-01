Sotteville-lès-Rouen. Une trentaine d'agriculteurs mobilisés pour une opération d'étiquetage dans le magasin Métro

Opération escargot, étiquetage de produits européens et étrangers pour les montrer du doigt… Mardi 7 janvier, une trentaine d'agriculteurs de Seine-Maritime et de l'Eure sont partis de Moulin d'Ecalles dans l'après-midi et ont emprunté l'A28 en direction du magasin de gros Métro situé à Sotteville-lès-Rouen.

"2024 a été catastrophique en termes de rendement"

"C'est notre quatrième action depuis un an et depuis rien n'a évolué", assure Sylvain de Bosschere, président de la Confédération rurale de Seine-Maritime. "On sent qu'il n'y a pas de volonté politique de défendre l'agriculture, poursuit-il. L'année 2024 a été catastrophique en termes de rendement avec tous les problèmes que ça a en termes de trésorerie et de revenus." Pour montrer leur mécontentement vis-à-vis de la "concurrence déloyale", les agriculteurs de la Confédération rurale ont réalisé une action, celle d'étiqueter des produits qui ne sont pas français.

Opération escargot et étiquetage des produits qui ne correspondent pas aux normes françaises

"On est venu voir les produits pour voir s'ils correspondent aux normes françaises, indique le président du syndicat agricole. On a mis des autocollants sur tous les produits qui ne correspondent pas aux normes françaises ou sur lesquels il y a tromperie sur la marchandise", explique Sylvain de Bosschere.

"Malgré le nombre d'heures qu'on passe dans nos exploitations, on n'y arrive pas"

"On est venu expliquer la détresse qu'on a. Malgré le nombre d'heures qu'on passe dans nos exploitations, on n'y arrive pas et ce n'est pas faute de travailler", confie Dorian Havé, éleveur de bovins en race limousine à Sainte-Croix-sur-Buchy. "On est là pour dire qu'il y a trop de concurrence déloyale, affirme-t-il. Entre les coûts de production qu'on a en France et hors Union européenne, on travaille pour rien comparé à eux car leurs coûts de production sont moins chers", renchérit l'éleveur. "Le directeur de Métro nous dit qu'il vend 70% de viande française et 30% de viandes étrangères. On est en France, on a la capacité de produire, pourquoi on n'a pas 95 ou 96% de viande bovine française ?" se questionne-t-il.

Dorian Havé est producteur de viande Limousine à Sainte-Croix-sur-Buchy près de Rouen. Il dénonce la concurrence déloyale de la viande et en particulier celle du boeuf.

Vers 17h ce mardi, les agriculteurs ont poursuivi leur mobilisation pour se rendre à la préfecture de Rouen pour être reçus.