Près d'Argentan. "On espère susciter des vocations" : Agrial organise une journée pour faire découvrir les métiers de l'agriculture

C'est un véritable village qui s'installe sur les terres de la famille Saillard, à Villebadin, près d'Argentan. Samedi 14 juin, l'exploitation familiale accueille la journée "Ferme grandeur nature", organisée par la coopérative Agrial, pour faire découvrir les métiers de l'agriculture au grand public. "L'objectif, c'est de présenter l'agriculture de notre région et d'échanger avec nos concitoyens", confie Jean-Luc Duval, vice-président d'Agrial.

"Une difficulté à comprendre nos métiers"

A partir de 10h, plusieurs agriculteurs issus de différentes exploitations animeront des ateliers ludiques. "On remarque que beaucoup de personnes ont perdu la relation avec le monde agricole. Autrefois, tout le monde avait un oncle ou un grand-père chez qui on allait en vacances pour être en contact avec la nature et le métier d'agriculteur. Désormais, il y a une sorte de césure, une difficulté à comprendre nos métiers, donc c'est à nous de nous ouvrir", raconte Jean-Luc Duval.

Plusieurs animations sont organisées tout au long de la journée. - coopérative Agrial

Du matériel sera également exposé tout au long de la journée. "On espère susciter des vocations et faire découvrir toutes les cultures du territoire ornais. On souhaite aussi montrer la modernisation qu'on a eu dans les exploitations ces dernières années", conclut Jean-Luc Duval. Les visiteurs pourront également profiter de produits à déguster.