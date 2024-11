[Vidéo + photos] Alençon. En colère, les agriculteurs mettent le feu devant la préfecture de l'Orne

Les agriculteurs sont en colère partout en France. Lundi 18 novembre, une trentaine de personnes se sont réunies devant la préfecture de l'Orne, à Alençon, pour protester contre les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. "Au moment où nous avons de plus en plus de contraintes sur nos exploitations, les élus négocient des produits qui n'ont pas les mêmes standards que les nôtres, dénonce Guillaume Larchevêque, vice-président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de l'Orne. On n'est pas contre l'échange commercial. On veut que les normes qui sont imposées en France et en Europe soient respectées par ces pays-là", poursuit-il.

Des panneaux ont été accrochés au portail de la préfecture.

"L'arbre qui cache la forêt"

Pour Romain Pelletier, agriculteur depuis 2023, ces accords de libre-échange ne sont qu'une énième raison de manifester. "C'est l'arbre qui cache la forêt. On parle beaucoup du Mercosur dans les médias mais le problème est structurel. Avec ou sans Mercosur, je pense qu'on arrive aujourd'hui aux limites d'un système, explique-t-il. La réalité, c'est que je ne me suis pas versé de salaire entre mars et juillet. Je ne demande pas de l'aide supplémentaire, je veux juste qu'on me laisse faire mon métier et qu'on me donne les moyens de produire."

Au total, 4 tracteurs et une trentaine d'agriculteurs étaient devant la préfecture de l'Orne, lundi 18 novembre.

A Alençon, les agriculteurs ont d'abord accroché des panneaux sur le portail de la préfecture. Ils ont ensuite déchargé des détritus devant l'entrée du bâtiment avant d'enflammer une botte de paille. "Il y a un an, on avait déjà installé des panneaux pour dire que ça n'allait pas. On a fait un certain nombre d'actions et les promesses qui nous ont été faites n'ont pas été tenues", confie Guillaume Larchevêque. Les pompiers sont intervenus dans la soirée pour maîtriser le feu.

Les agriculteurs ont enflammé une botte de paille.

La police était sur place pour bloquer la circulation dans la rue Saint-Blaise.

Dans l'Orne, d'autres rassemblements ont eu lieu à Flers, Mortagne-au-Perche, Vimoutiers et Argentan.