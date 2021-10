Une centaine d'agriculteurs de la FDSEA devant la préfecture de l'Orne

Lapins, veaux, vaches s'étaient donnés rendez-vous devant la préfecture de l'Orne à Alençon, le tout auréolé d'un barbecue en présence d'une bonne centaine d'agriculteurs, pour expliquer aux élus départementaux leurs difficultés actuelles sur les productions, notamment laitières, achetées par les transformateurs à un prix inférieur au prix de revient.

Les agriculteurs réclament un hausse de 30 euros pour 1000 litres sur avril, mai, juin.

Seulement quelques conseillers généraux ont assisté à ce rassemblement. "Pour l'instant on ne casse rien ... mais à partir de mardi, on ne répond plus de rien", préviennent les responsables syndicaux, alors qu'une nouvelle réunion de concertation est annoncée pour lundi 15 avril.

Anne Marie Denis, présidente de la FDSEA de l'Orne :