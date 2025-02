Orne. La FDSEA-JA remporte les élections à la Chambre d'agriculture

La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et les Jeunes agriculteurs (JA) repartent pour un nouveau mandat à la tête de la Chambre d'agriculture de l'Orne. Jeudi 6 février, les deux syndicats ont remporté les élections avec 801 voix sur les 1 893 suffrages exprimés pour le collège 1. "On est contents et soulagés, confie la tête de liste, Guillaume Larchevêque, qui pourrait être investi à la présidence de la Chambre le 6 mars. On est l'équipe sortante donc on a déjà ouvert beaucoup de chantiers qu'il va falloir finaliser. On pense par exemple à la simplification administrative pour les agriculteurs", poursuit-il.

Un taux de participation "similaire à celui des dernières élections"

Pour le collège 1, qui concerne les exploitants agricoles, la FDSEA-JA compte désormais 13 élus. Avec 612 voix et trois élus, la Coordination rurale termine ces élections à la deuxième place. La Confédération paysanne, qui a obtenu 480 voix, complète le podium.

Au total, 4 808 agriculteurs du département étaient inscrits sur les listes de ces élections. Avec 1 917 votants et 1 893 suffrages exprimés, le taux de participation s'élève à 39,87%. "On aurait aimé faire au moins 50% car c'est un test de représentativité, affirme Guillaume Larchevêque. Le taux de participation est similaire à celui des dernières élections. Quand on parle de politiques à mettre en place, c'est aussi communiquer sur notre travail à la Chambre d'agriculture", poursuit-il.

De son côté, le président de la FDSEA de l'Orne, Sylvain Delye, explique ce faible taux de participation par l'année difficile qu'ont vécu les agriculteurs. "Quand c'est compliqué économiquement sur votre exploitation, il y a peut-être un sentiment de révolte ou une envie de baisser les bras. Nous, on veut vraiment consolider les exploitations en grandes cultures pour leur offrir un avenir", conclut-il.

