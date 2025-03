Argentan. Un individu en situation irrégulière placé en rétention administrative après une opération importante de contrôles

Faits Divers. Une opération zonale coordonnée de lutte contre l'immigration irrégulière a été menée dans l'Orne, mardi 25 mars. Au total, plus de 20 policiers et gendarmes ont été mobilisés pour effectuer des contrôles en gare d'Argentan et au péage de Sées.