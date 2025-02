Salon de l'agriculture. Le meilleur yaourt aromatisé au citron de France est ornais !

L'un élève 75 vaches normandes et prim'holstein, l'autre s'occupe de la transformation du lait. Avec leur équipe, les Ornais Quentin Fromont et Antoine Garreau produisent le meilleur yaourt aromatisé au citron de France. "On est super contents car c'est la récompense du travail qui est fourni par l'équipe, confie Antoine Garreau, tout juste médaillé d'or du concours général agricole du Salon de l'agriculture. C'est la première fois que l'on participe au concours et cette médaille nous donne du crédit. C'est un signe de qualité connu par les consommateurs, ça a clairement un impact sur les ventes", poursuit-il.

Un savoir-faire depuis 2019

A la ferme de la Trébisière, près de Bagnoles-de-l'Orne, tout est fait sur place. "L'atelier de transformation est à 20 mètres du bâtiment où l'on trait les vaches. Le lait passe par un tuyau d'un bâtiment à l'autre", explique Antoine Garreau. Depuis 2019, les deux associés produisent environ 500 000 litres de lait par an. Près de la moitié est ensuite transformée en yaourt, crème dessert ou encore riz au lait. "On exploite 140 hectares et on produit quasiment 100% de l'alimentation de nos animaux", ajoute Antoine Garreau.