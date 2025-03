Concours général agricole. Découvrez le palmarès de la Normandie en 2025

La qualité des produits normands n'est plus à démontrer. Cette année encore, ils ont été couronnés de plusieurs médailles au concours général agricole. Il s'est terminé en même temps que le Salon de l'agriculture. La région a obtenu 114 médailles dont 50 en or.

Manche

La Manche est le département qui a rapporté le plus de médailles : 39, dont 12 en or, 17 en argent et 10 en bronze. Les produits laitiers sont les plus récompensés (cinq médailles d'or) avec les produits de l'aquaculture (cinq aussi). Sont en or : la bière blanche des Travailleurs de la mer, le cidre de la Cidrerie de la brique, les crèmes crues du Gaec du Hameau Flaux et de Sylvain Hardel, le camembert de chez Réo, le fromage frais d'Isigny-Sainte-Mère, le yaourt au lait de vache brassé nature de la ferme des Glycines, les huîtres de Bretagne de Cap au Large à Gouville-sur-Mer, les huîtres creuses fines de Normandie des Vergers ostréicoles de Normandie, l'huître Normandie IGP de Gouville marée et les huîtres creuses spéciales de Normandie de chez Duboscq et Lafosse.

Calvados

Le Calvados est le second pourvoyeur de médailles, 36, et de médailles d'or, 11, avec aussi 19 en argent et 6 en bronze. Là encore, les produits laitiers tirent le palmarès. La bière ambrée de la brasserie de l'Odon, le calvados Pays d'Auge AOC hors d'âge de Christian Drouin, le cidre de Normandie IGP de Michel Breavoine, le cidre fermier demi-sec des Bruyères Carré, la crème pasteurisée ensemencée (+de 35%) d'Isigny-Sainte-Mère, le camembert de la société fromagère d'Orbec, le camembert de Normandie AOP de la société fromagère de Saint-Pierre-en-Auge, le Pont-l'Evêque AOP de Graindorge, l'huître de Normandie IGP La Calvadosienne, les cuisses de poulet Label rouge des Fermiers du Bocage et son poulet fermier entier, ont été primés.

Eure

L'Eure arrive en troisième position avec 24 médailles dont 6 en or, 10 en argent et 8 en bronze. Ici, ce sont les alcools qui ont été récompensés. Les médailles d'or sont : la bière blonde de haute fermentation de la Brasserie de Sutter, le calvados Pays d'Auge AOC VSOP de la Distillerie Busnel, son whisky de France de malt, le miel des Ruchers de Normandie, le yaourt au lait de vache brassé à l'abricot de la Ferme des peupliers et celui nature de la Ferme Germare Alex et Karine.

Orne

11 médailles viennent de produits ornais, 4 en or, autant en bronze et 3 en argent. Le calvados et les cidres ont été largement primés. Le calvados AOC hors d'âge des Chais du Verger Normand, le cidre fermier brut de la Galotière, le poiré doux de chez Fournier Frères et le yaourt au lait de vache ferme aromatisé au citron du Gaec de la Trebisière ont eu une médaille d'or.

Seine-Maritime

La Seine-Maritime clôture ce classement avec 4 médailles dont 2 en or et une en argent et une en bronze. Ont été récompensés : le jus de pomme pétillant du Clot des Citots et la truite fumée tranchée des Viviers de Vatierville. L'intégralité du palmarès des produits est disponible ici.

Animaux

Lors des concours animaux, 43 bovins ont été classés dont 7 en rang 1 (qui viennent de la Manche et de l'Orne). 32 chiens ont été classés, dont 12 avec un rang 1. On retrouve 20 équidés dont 3 de rang 1, 38 ovins dont 8 premiers prix.