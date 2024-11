Près d'Alençon. Cette commune mobilise ses habitants pour lutter contre les cambriolages

Cette année, les cambriolages ont été nombreux à Saint-Germain-du-Corbéis, près d'Alençon. Pour tenter d'endiguer le phénomène, le maire de la commune, la préfecture de l'Orne et la police nationale ont signé une convention de participation citoyenne, mardi 26 novembre. "L'objectif est d'optimiser l'efficacité de la police, explique Gérard Lurçon, maire de Saint-Germain-du-Corbéis. Les cambriolages ont, pour la plupart, eu lieu en journée. Face à ce type de problème, il faut apporter une réponse collective", poursuit-il.

Adopter les bons réflexes

Le principe du dispositif est plutôt simple. Pour l'instant, 16 habitants volontaires ont été sélectionnés pour être référents auprès de la police nationale. "On ne leur demande pas d'être policiers, rassure toutefois le commissaire Renato Cavarelli. On leur demande simplement d'être vigilants et d'adopter les bons réflexes s'ils remarquent un comportement suspect. En appelant le 17 et en nous communiquant un maximum d'informations, comme le numéro d'immatriculation du véhicule suspect, ils nous aident à identifier la ou les personnes mises en cause", ajoute-t-il. Le nom et l'adresse des citoyens référents seront bientôt ajoutés à une liste, ce qui permettra à la police d'agir rapidement.

Des pancartes portant l'inscription "voisins citoyens" seront également installées aux différentes entrées de la commune. "C'est un vrai plus car c'est dissuasif", confie le commissaire Renato Cavarelli.

Les habitants de Saint-Germain-du-Corbéis peuvent encore se porter volontaire pour intégrer le dispositif des voisins citoyens. Dans l'Orne, des conventions similaires ont déjà été signées avec la gendarmerie. Selon la préfecture, elles ont bel et bien permis de diminuer le nombre de cambriolages.