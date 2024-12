Orne. La vidéoprotection arrive dans les petites communes

C'est un projet estimé à environ 300 000 euros. En 2025, la commune de Val-au-Perche, dans l'Orne, va installer 24 caméras de surveillance dans ses rues pour lutter contre les incivilités et les cambriolages. "On a des phénomènes récurrents de vols. L'objectif de ce projet est avant tout de faire de la prévention et de dissuader d'éventuels auteurs de cambriolages", explique le maire de Val-au-Perche, Sébastien Thirouard.

Début des travaux en 2025

Les premières caméras seront installées dès le mois de janvier. L'ensemble du dispositif devrait être opérationnel "à la fin du premier trimestre de 2025", assure Sébastien Thirouard.

