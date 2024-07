Sécurité. Cambriolages en Normandie cet été : risques, inquiétudes et prévention

On estime que plus d'un quart des cambriolages en France ont lieu en juillet et août, lorsque les maisons sont inoccupées. C'est pourquoi en Normandie, 56% des habitants craignent d'être cambriolés durant leurs vacances estivales, selon une étude menée par Leocare.

Des expériences marquantes

En Normandie, 24% des résidents ont déjà été victimes d'un cambriolage, une proportion légèrement supérieure à la moyenne nationale, qui est de 20%. L'inquiétude de se faire cambrioler est donc alimentée par des expériences personnelles mais aussi une forte médiatisation des faits divers.

Biens les plus susceptibles d'être volés

Les Normands craignent particulièrement le vol de leurs biens high-tech (64%), de leur voiture (54%), et de leurs bijoux (22%). Ces objets de valeur sont souvent des cibles privilégiées pour les cambrioleurs, car ils sont facilement revendables.

Prévenir les cambriolages

Pour réduire les risques de cambriolage, quelques mesures de prévention sont essentielles :

• Sécurisez vos portes et fenêtres avec des serrures de qualité et des systèmes de contrôle visuel.

• Ne laissez pas de clés à l'extérieur, même pour un ami.

• Evitez d'annoncer vos dates de vacances sur les réseaux sociaux ou votre messagerie.

• Demandez à un voisin de récupérer votre courrier et d'ouvrir/fermer vos volets.

• Inscrivez-vous au dispositif "Opération Tranquillité Vacances" auprès de votre gendarmerie ou commissariat.

Conseils d'expert

Christophe Dandois, cofondateur de Leocare, souligne l'importance de l'assurance habitation : "Beaucoup de Français partent en vacances en laissant leur maison sans surveillance, ce qui augmente le risque de cambriolage. Une bonne assurance habitation ne se contente pas de couvrir les pertes matérielles, elle offre également un soutien précieux en cas de sinistre." En France, un cambriolage a lieu toutes les trois minutes, avec plus de 220 000 cambriolages enregistrés l'année dernière.

Réagir en cas de cambriolage

Si vous êtes victime d'un cambriolage, gardez votre calme, ne touchez à rien et appelez immédiatement le 17. Prenez des photos et rendez-vous dans la brigade de gendarmerie ou le commissariat de police pour déposer plainte.

Statistiques et tendance

L'Eure se révèle plus affectée que la Manche et le Calvados. Les communes urbaines sont plus touchées que les zones rurales, mais cette différence est moins marquée qu'ailleurs en France. Le nombre d'infractions a connu une baisse de 22% depuis 2016, malgré une recrudescence en 2022.