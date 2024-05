[Dossier] Orne. Chez les jeunes agriculteurs, une passion toujours intacte

Dans l'Orne, selon l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), en décembre dernier, 6,1 % de la population active travaillait dans l'agriculture. Mais sur 100 exploitants, seulement 12 ont moins de 35 ans. 10 500 agriculteurs normands sont âgés de plus de 60 ans, et alors qu'un sur trois se prépare à partir à la retraite, seulement un peu plus d'un sur deux (58 %) devrait être remplacé. Parallèlement à ce vieillissement, l'agriculture fait face à des accélérations technologiques, numériques, environnementales, managériales. La modernisation des exploitations se poursuit, avec une nécessité de savoir capter, gérer, anticiper une multitude de données. Les entrepreneurs de demain doivent donc être mieux formés.

Une nouvelle génération

Mais les tracteurs stationnés sur les autoroutes de tout notre pays ont révélé la crise que traverse ce monde agricole, face à un surplus de paperasserie, avec des revenus qui ne justifient bien souvent pas l'engagement professionnel quotidien de bien des paysans. Dans ce contexte et alors que le 60e Salon international de l'agriculture vient de refermer ses portes à Paris, des jeunes et des moins jeunes, des hommes et des femmes, continuent de vibrer pour l'agriculture. Certains poursuivent leurs études en rêvant à leur installation. D'autres viennent récemment de s'installer. C'est à la rencontre de quelques-uns d'entre eux que Tendance Ouest vous emmène.

Des têtes bien pleines

Fabrice Rieu dirige la MFR-CFTA à La Ferté-Macé qui forme actuellement 145 élèves, apprentis, adultes en reconversion, aux métiers de l'agriculture. "Pour avoir un avenir en agriculture, il faut désormais maîtriser les bases techniques de l'agriculture, mais aussi la comptabilité, la gestion, ce que l'alternance permet d'acquérir. Le niveau BTS avec des stages en local et à l'international est un niveau minimum pour prétendre réussir son installation, sa gestion de projet, sa stratégie d'entreprise." A la MFR de La Ferté-Macé, l'insertion à l'issue d'un BTS-ACSE (Analyse et conduite des systèmes d'exploitation) se situe autour de 95 %. "Nos jeunes débutent souvent comme salariés durant deux ou trois ans après leur diplôme, avant de concrétiser des projets d'installation, de reprise d'études ou de reconversion. Celle-ci est facilitée par la polyvalence des matières étudiées durant les études qui mènent à ce BTS."

Etudes supérieures

"A tous les niveaux désormais de nos formations, on frôle les 100 % d'insertion professionnelle, souligne le directeur. L'agriculture est en train de se réinventer face aux contraintes climatiques, administratives, mais on aura toujours besoin d'agriculteurs pour assurer notre souveraineté alimentaire, mais aussi la préservation de notre environnement." Fin 2023, selon l'Insee, ceux qui se lancent dans le secteur agricole sont plus qualifiés que leurs aînés. 43 % des jeunes agriculteurs normands sont désormais diplômés de l'enseignement supérieur.