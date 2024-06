Evénement. Vachement dépaysant, le rendez-vous agriculture en Normandie

Ce week-end des 8 et 9 juin, 17 agriculteurs normands vous accueillent dans leur ferme à l'occasion de l'édition 2024 de Vachement dépaysant. Pendant ces deux jours, ces professionnels passionnés et engagés en agriculture durable prennent le temps de vous faire vivre et de partager leur métier.

Félix Corroyer, l'organisateur, évoque cet événement et nous en dit plus sur le programme de ces deux jours dans les fermes normandes.

Vachement Dépaysant, les 8 et 9 juin 2024

Vachement dépaysant, c'est l'occasion de rencontrer les producteurs à côté de chez vous, de visiter leur ferme, de découvrir leurs produits et de leur poser des questions. Dans le détail, ce sont 15 fermes de Seine-Maritime et de l'Eure ainsi que deux de l'Orne et du Calvados qui ouvriront leurs portes.