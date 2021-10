Caen. En Normandie, le gel tardif a dévasté la récolte 2017 de pommes

Les cultivateurs de pommes de la région n'avaient pas connu ça depuis 26 ans, et un printemps 1991 particulièrement froid. Dans de nombreuses exploitations, essentiellement dans l'Orne, l'Eure et dans le Pays d'Auge dans le Calvados, des producteurs de pommes ont perdu la très grande majorité de leur récolte de l'automne prochain, avant même que les fruits n'aient eu le temps de pousser. 25% à 30% des surfaces sont touchées en Normandie. Les effets ont été accentués par le beau temps qui a avancé la floraison.

Récolte entièrement perdue pour certains

"Pour les pommiers et les poiriers dont la floraison a lieu en ce moment et jusqu'à la fin du moi, tout va bien se passer, mais pour ceux qui l'ont enregistrée en mars-avril, le gel a brûlé des fleurs, et une fois brûlées, elles ne donneront jamais de fruits", explique Gaël Lebon, conseiller arboricole à la chambre d'agriculture de Normandie. Certains producteurs s'attendent à perdre 80 à 100 % de leur récolte habituelle.

Un fonds d'indemnisation est lancé au niveau coopératif en Normandie avec Agrial pour venir en aide aux professionnels touchés. Une reconnaissance de calamité agricole a été lancée par la chambre d'agriculture de Normandie et la Fédération nationale des producteurs de fruits à cidre pour le Calvados, l'Eure, la Seine-Maritime et l'Orne, pour tous les agriculteurs qui ont perdu au moins 30 % de leur production. Il leur faudra attendre l'automne pour le constater. Des démarches similaires sont entreprises pour la Mayenne et la Sarthe.

