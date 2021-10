Alençon. 80 km/h : des motards du grand ouest manifestent à Alençon

Ils sont venus de l'Orne, mais aussi du Calvados, de Seine-Maritime, de la Sarthe, de Mayenne, d'Eure et Loir et même de la Manche : 550 motos, et 700 manifestants ont défilé dans les rues d'Alençon samedi 3 mars 2018, selon les organisateurs.

"Sécurité rentière"

Il s'agissait d'une nouvelle fronde contre la baisse de la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h sur certains axes secondaires, à partir du 1er juillet. "On nous parle de sécurité routière, c'est plutôt de la sécurité rentière" estime Michel Ducret, coordinateur de la Fédération Française des Motards en Colère dans l'Orne.

Une délégation sera reçue en préfecture de l'Orne vendredi 9 mars 2018, à 14h. "Nous appelons ceux qui le peuvent à se rassembler à cette occasion, pour soutenir la délégation" poursuit Michel Ducret.

Une manifestation régionale est d'ores et déjà prévue le 14 avril : les motards des cinq départements normands se donnent rendez-vous à Flers, cette fois... une ville dont le maire, Yves Goasdoué, est aussi président du Conseil national de la Sécurité routière.

A LIRE AUSSI.

Limitation à 80 km/h : les motards manifestent dans l'Orne et la Manche

Routes secondaires à 80 km/h: une baisse de la vitesse pour diminuer le nombre de morts