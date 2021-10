Rouen. Les agriculteurs normands mobilisés contre les accords avec le Mercosur

Environ 300 agriculteurs de Seine-Maritime, de l'Eure, du Calvados et de l'Orne ont répondu présent à l'appel national qui était lancé par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA), les principaux syndicats de la profession. Ils entendaient dénoncer les négociations en cours entre l'Union européenne et le MERCOSUR, qui prévoient l'ouverture du marché européen à leurs marchandises. 99 000 tonnes de viandes bovines américaines pourraient arriver sur le marché européen et relancer ainsi la guerre des prix. "C'est clairement une concurrence déloyale, clame Guillaume Cabot, président des JA de Seine-Maritime. On n'est pas sur les mêmes coûts de production, ni sur les mêmes normes. C'est dommage de ne pas pouvoir mettre en valeur les productions de nos belles régions françaises."

Les agriculteurs pointent du doigt les cahiers des charges qui ne sont pas les mêmes et les produits utilisés en Amérique du Sud, comme certains antibiotiques, qui sont interdits en France. Les professionnels dénoncent également une incohérence entre les récents états généraux de l'alimentation et ces négociations avec le MERCOSUR. "On ne peut pas nous demander de monter en gamme et laisser rentrer des produits, où la traçabilité n'existe pas et où le bien-être animal n'est pas dans le cahier des charges", précise Patrice Faucon, président de la FDSEA de Seine-Maritime.

C'est aussi pour dénoncer ce manque de traçabilité que certains agriculteurs "se sont invités" dans des restaurants au pied des Docks76 pour leur demander l'origine de leur viande. "Dans le premier, on a été bien accueilli, on n'a pas passé le paillasson. Dans le second, on a demandé à voir une barquette de poulet, il vient de Nouvelle-Zélande", s'insurge Charles Vimbert, secrétaire général des JA de Normandie.

C'est au son des klaxons des tracteurs que les agriculteurs ont tâché de se faire entendre à Rouen. Ils se sont rassemblés au pied du pont Flaubert qu'ils ont ensuite emprunté avant un parcours rive gauche.

Ils ont retraversé la Seine par le pont Guillaume le Conquérant avant de rejoindre la préfecture où ils ont allumé des barbecue pour griller une viande... d'origine française, bien sûr.

Une délégation a été reçue par la préfète Fabienne Buccio à 14h30. "Elle a entendu nos revendications", assure Guillaume Cabot, qui précise qu'elle entend concerter les professionnels dans la région pour défendre au mieux l'agriculture normande.

