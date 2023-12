Normandie. Moyenne d'âge élevée, exploitations de plus en plus grandes… comment l'agriculture évolue dans la région

La Normandie, une terre d'agriculture ? En 2020, près de 50 000 Normands exercent une profession agricole, soit près de 3 % des actifs. La région est ainsi la septième région de France. Les actifs agricoles sont le plus présents dans l'Orne (6,1 %, 10e département) et la Manche (5 %).

Moins d'exploitants pour des exploitations plus grandes

En Normandie, deux agriculteurs sur trois sont exploitants. Depuis 2010, il y a un quart de structures en moins, mais la surface de celles-ci a augmenté. Actuellement, 30 % des exploitations dépassent une surface agricole de 100 hectares, contre 21 % en 2010. On retrouve notamment ces moyennes et grandes exploitations en majorité dans l'Eure et la Seine-Maritime. Près d'un exploitant normand sur quatre gérait une grande exploitation en 2020. Ils étaient moins d'un sur six en 2010.

Des exploitants de plus en plus âgés

Depuis 2010, le nombre d'agriculteurs et d'employés agricoles normands est à la baisse (-26 %). L'âge moyen des actifs, lui, est à la hausse, en particulier concernant les exploitants. Ils sont nettement plus âgés que les autres actifs (49 ans contre 44 ans). Une importante partie d'entre eux se situe dans les âges proches de la retraite, et l'a parfois même dépassé puisque la part des 65 ans et plus est particulièrement élevée. Pour 100 agriculteurs exploitants de plus de 50 ans, on en compte 12 de moins de 30 ans, ce qui pose une sérieuse question de renouvellement de génération.