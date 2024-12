Mobilisation. Plusieurs dizaines de manifestants devant la préfecture de l'Orne

Les manifestants ont fait du bruit devant la préfecture de l'Orne, jeudi 12 décembre. Une semaine après la mobilisation des travailleurs de la fonction publique, l'intersyndicale du département appelait cette fois-ci tous les citoyens à se mobiliser pour, entre autres, demander l'abrogation de la réforme des retraites. "Ce n'est pas parce qu'on a plus de gouvernement que les choses ne continuent pas à se mettre en place. Il y a des attaques à tous les niveaux, confie Jean-Rémy Haselvander, secrétaire départemental du Syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges (SNFOLC). Hier encore, un texte visant à diminuer la rémunération du congé maladie ordinaire a été retiré de l'ordre du jour grâce à la pression des syndicats. Notre mobilisation a du sens. Il y a toujours des revendications", poursuit-il.

• A lire aussi. Manifestations. Près de 400 personnes dans les rues d'Alençon

"On ne se laissera pas faire"

Plusieurs travailleurs du centre hospitalier d'Alençon se sont également mobilisés. Comme lors de la dernière mobilisation, ils s'opposent à la diminution de 10% du salaire les jours d'arrêt maladie. "L'objectif, c'est d'alerter le gouvernement sur le fait qu'on ne se laissera pas faire, prévient Liliane Anfray, secrétaire du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier. C'est une perte de salaire qui sera énorme pour un agent car elle peut aller de 300 à 600 euros par mois", poursuit-elle.

Les manifestants s'opposent également à la suppression de postes dans le service public, notamment dans la santé. "On supprime des lits donc on supprime des postes donc on supprime encore des lits, c'est une cascade un peu folle, témoigne Pascal Lamarche, secrétaire général du syndicat CGT. La réalité, c'est qu'on ne répond plus aux besoins de la population. On voit bien que certains métiers de la santé ne sont plus attractifs. Le meilleur plan, c'est de retrouver de l'emploi et donner des ressources humaines pour que l'on puisse retrouver de l'attractivité", conclut-il.