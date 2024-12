Manifestations. Près de 400 personnes dans les rues d'Alençon

Ils se sont d'abord retrouvés devant le conseil départemental avant de se diriger vers le centre hospitalier d'Alençon. Selon la préfecture, 390 manifestants ont défilé dans les rues de la ville, jeudi 5 décembre. "On est là pour défendre le service public, affirme Jean-Rémy Haselvander, secrétaire départemental du Syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges (SNFOLC). On est là pour se battre contre les mesures des gouvernements successifs. Ce n'est pas une question de gouvernement de droite ou de gauche, c'est une politique générale qui s'est installée dans le temps. C'est le moment de porter nos revendications et de nous faire entendre", poursuit-il.

"Non aux trois jours de carence"

Les manifestants ont notamment protesté contre le projet des trois jours de carence dans la fonction publique, qui empêcherait les fonctionnaires de toucher des indemnités pendant les trois premiers jours d'un arrêt de travail. "Imposer aux agents trois jours de carence et baisser la rémunération de leurs congés maladie, c'est clairement leur dire d'aller au travail quoi qu'il arrive", témoigne Jean-Rémy Haselvander.

De son côté, Fabrice Jaffret, secrétaire départemental d'Unsa éducation, dénonce l'injustice de la mesure. "La plupart des salariés du privé sont compensés par leur employeur et n'ont pas de retrait de salaire", explique-t-il.

Rehausser le pouvoir d'achat des fonctionnaires

Dans un communiqué, l'intersyndicale de l'Orne demandait également l'augmentation de la valeur du point d'indice au titre de l'année 2024 et des années suivantes. "Ça fait plus de vingt ans que le point d'indice est en retard sur l'inflation. Cela entraîne une baisse du pouvoir d'achat qui est terrible pour les fonctionnaires, confie Jean-Rémy Haselvander. La vraie réponse à ça, c'est l'augmentation de tous les salaires des agents de la fonction publique. Cela passe par le dégel du point d'indice", poursuit-il. Une revendication que porte également Fabrice Jaffret. "On a connu une hausse de l'inflation de 20% ces dernières années. Moi, j'ai été augmenté de 3% donc j'ai perdu 17% de mon pouvoir d'achat", conclut-il.