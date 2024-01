Calvados. Agriculteurs en colère : blocages, opérations escargot et tracteurs en ville

A un mois du salon de l'agriculture, la colère monte du côté des agriculteurs. Après le barrage de l'autoroute A13 et le blocage du site de Lactalis à Domfront ce mercredi 24 janvier, les agriculteurs du Calvados ont décidé à leur tour d'exprimer leur ras le bol. Des perturbations sont à prévoir jeudi 25 janvier à Caen, Lisieux, Bayeux et Vire.

Bottes et papiers devant les services de l'Etat

A Caen, une opération escargot des tracteurs est prévue dès onze heures sur le périphérique de Caen. Le cortège partira du Sud de Caen, pour rejoindre Mondeville avant d'entrer en ville. Vers 12h30, les agriculteurs déposeront leurs bottes et des papiers devant la préfecture du Calvados.

A Bayeux, le rassemblement est prévu à 11h à la salle des fêtes de Saint-Martin-des-entrées. Un convoi de tracteurs partira ensuite en direction de Bayeux, via la D613, pour ensuite rejoindre le centre-ville. Vers 12h30-13h, un dépôt de bottes et de papiers aura lieu devant la sous-préfecture "pour symboliser l'excès de paperasse dont on souffre", s'exprime Philippe Marie, référent de la filière lait.

Des rassemblements ont aussi lieu à la même heure à Lisieux. A Vire, les agriculteurs comptent se réunir vers 20 heures.