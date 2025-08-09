Luc-sur-Mer. Un gendarme sauve la vie d'une jeune femme en train de s'étouffer

A Luc-sur-Mer vendredi 8 août, des gendarmes ont sauvé la vie d'une jeune femme. Dans l'après-midi, une femme est venue au poste de gendarmerie provisoire qui est installé pour l'été place du Petit-Enfer. Son amie était en train de s'étouffer avec quelque chose de coincé dans la trachée.

Le gendarme la sauve après un arrêt cardio-respiratoire

Un gendarme a alors tout de suite pratiqué les premiers secours, notamment la méthode Heimlich. Cela n'a pas fonctionné et la victime a perdu connaissance après un arrêt cardio-respiratoire. Le militaire a donc enchaîné avec un massage cardiaque, pendant "de longues minutes d'effort" selon les gendarmes. Ce qui l'empêchait de respirer est sorti et la jeune femme a pu être sauvée. Elle a été prise en charge par les sauveteurs de la SNSM.