Pays de Bray. La RD919 se refait une beauté dans le canton de Mesnil-Esnard

Des travaux de réfection de la chaussée sur la RD 919, entre l'agglomération de la commune de Bosc-Bordel et le giratoire des RD 919 – 118 (canton de Mesnil-Esnard), auront lieu du 11 août au 14 août. Les travaux, réalisés par l'entreprise Eiffage Route, nécessiteront la fermeture complète de la route à la circulation de 8h30 à 17h. Durant cette période, des déviations seront mises en place. Les dates sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météorologiques.

Des travaux d'entretien nécessaires

Cette section de route a un revêtement dont l'état nécessite une réfection dans sa totalité. Ces travaux consisteront au rabotage du revêtement existant sur 6cm d'épaisseur puis à l'application d'un béton bitumineux de 6cm.

Le montant de ces travaux s'élève à 290 128 euros, financés par le Département de Seine-Maritime.

Déviations pendant les travaux

De Forges-les-Eaux vers Buchy

Déviation de Forges-les-Eaux vers Buchy. - Département de Seine-Maritime

De Buchy vers Forges-les-Eaux

Déviation de Buchy vers Forges-les-Eaux. - Département de Seine-Mariitme

Pour les poids lourds

Déviation pour les poids lourds. - Département de Seine-Maritime