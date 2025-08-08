En ce moment LALALOVE YOU BB BRUNES
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Pays de Bray. La RD919 se refait une beauté dans le canton de Mesnil-Esnard

Mobilité. La chaussée de la RD919 va être refaite à hauteur de Bosc-Bordel, du 11 au 14 août. L'axe sera coupé à la circulation.

Publié le 08/08/2025 à 14h33 - Par Gilles Anthoine
Pays de Bray. La RD919 se refait une beauté dans le canton de Mesnil-Esnard
La chaussée de la RD919 doit être refaite du 11 au 14 août. L'axe sera coupé à la circulation. - Département de Seine-Maritime

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Des travaux de réfection de la chaussée sur la RD 919, entre l'agglomération de la commune de Bosc-Bordel et le giratoire des RD 919 – 118 (canton de Mesnil-Esnard), auront lieu du 11 août au 14 août. Les travaux, réalisés par l'entreprise Eiffage Route, nécessiteront la fermeture complète de la route à la circulation de 8h30 à 17h. Durant cette période, des déviations seront mises en place. Les dates sont susceptibles d'évoluer en fonction des conditions météorologiques.

Des travaux d'entretien nécessaires

Cette section de route a un revêtement dont l'état nécessite une réfection dans sa totalité. Ces travaux consisteront au rabotage du revêtement existant sur 6cm d'épaisseur puis à l'application d'un béton bitumineux de 6cm.

Le montant de ces travaux s'élève à 290 128 euros, financés par le Département de Seine-Maritime.

Déviations pendant les travaux

De Forges-les-Eaux vers Buchy

Déviation de Forges-les-Eaux vers Buchy.Déviation de Forges-les-Eaux vers Buchy. - Département de Seine-Maritime

De Buchy vers Forges-les-Eaux

Déviation de Buchy vers Forges-les-Eaux.Déviation de Buchy vers Forges-les-Eaux. - Département de Seine-Mariitme

Pour les poids lourds

Déviation pour les poids lourds.Déviation pour les poids lourds. - Département de Seine-Maritime

Galerie photos
Déviation de Forges-les-Eaux vers Buchy. - Département de Seine-Maritime Déviation de Buchy vers Forges-les-Eaux. - Département de Seine-Mariitme Déviation pour les poids lourds. - Département de Seine-Maritime

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon Besançon (25000) 150 000€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Aspirateur industriel puissant
Aspirateur industriel puissant Argenteuil (95100) 655€ Découvrir
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne Argenteuil (95100) 600€ Découvrir
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Pays de Bray. La RD919 se refait une beauté dans le canton de Mesnil-Esnard
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple