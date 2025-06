RN13. Des travaux prévus sur l'axe Caen-Cherbourg : ce qu'il faut savoir

La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) a annoncé des travaux de renouvellement de la chaussée sur la RN13, entre Formigny et La-Bataille, du mardi 10 au jeudi 26 juin 2025. Pendant cette période, les usagers de la route devront faire face à plusieurs restrictions.

Des perturbations à prévoir

Entre les échangeurs "D113-La Cambe" et "Cussy" (n°38), la circulation sera inversée, passant du sens Cherbourg-Caen à Caen-Cherbourg. De plus, les bretelles d'accès et de sortie en direction de Cherbourg-Caen à l'échangeur "D30-Formigny" seront fermées, tout comme l'insertion sur la N13 à hauteur de Longueville dans le même sens.

Pour aider à la fluidité du trafic pendant ces travaux, des itinéraires de déviation seront mis en place.