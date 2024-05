Calvados. Travaux sur la RN13 : la route fermée à proximité de Caen

Automobilistes, soyez prudents, la circulation sera perturbée sur la RN13 dans la périphérie de Caen entre lundi 13 et mercredi 15 mai. La Dirno, la Direction interdépartementale des routes nord-ouest, réalise des travaux de réfection des joints d'ouvrage d'art. Cela concerne le secteur de l'échangeur numéro 8 Bessin, du boulevard périphérique de Caen.

Des déviations mises en place

Ces travaux seront à chaque fois effectués de nuit et engendreront diverses perturbations pour les usagers. Déjà, la route sera fermée entre 20h et 6h au niveau de l'échangeur. Il faudra aussi prévoir "une fermeture de l'affectation de voie gauche direction Cherbourg de l'échangeur 8 Bessin" et "une fermeture de la bretelle d'insertion de la Maladrerie, en provenance de Caen".

Comme à chaque fois, la Dirno vous propose des déviations et des itinéraires alternatifs. Vous devrez cette fois-ci emprunter les routes de Carpiquet pour rejoindre votre route.