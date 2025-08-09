En ce moment KISS ME DERMOT KENNEDY
Commerce. Quels sont les points noirs de la saison touristique dans la Manche selon les professionnels ?

Tourisme. Malgré une fréquentation jugée globalement bonne en juillet 2025, les professionnels du tourisme en Normandie pointent plusieurs freins qui pèsent sur la saison : baisse du pouvoir d'achat, météo instable, réservations de dernière minute… Découvrez les difficultés qu'ils rencontrent en cette première partie de saison.

Publié le 09/08/2025 à 07h30 - Par Mathilde Rabaud
Le bilan touristique du mois de juillet reste positif ! - Martine Dermilly-Genty

Avec 7,9 millions de visites en juillet dans la Manche, la fréquentation affiche une hausse de 7% par rapport à 2024. Le pic a été atteint le 13 juillet, lors du week-end prolongé de la fête nationale. Dans l'ensemble, 52% des professionnels qualifient le mois de "bon", notamment les gestionnaires de sites touristiques et les loueurs de meublés.

Mais derrière ces chiffres encourageants, les professionnels soulignent des signaux moins positifs. 48% estiment que la fréquentation est restée stable, voire en baisse. Et chez les restaurateurs, le moral est nettement plus mitigé.

Baisse du pouvoir d'achat : le principal frein pour 75% des professionnels

Le constat est sans appel : trois professionnels du tourisme sur quatre pointent la baisse du pouvoir d'achat comme première cause de ralentissement de l'activité. Dans un contexte d'inflation persistante, les dépenses liées aux loisirs et aux vacances sont souvent les premières à être réduites.

Ce facteur impacte directement les réservations, notamment dans l'hôtellerie classique et la restauration, où la dépense moyenne par client semble orientée à la baisse.

Une météo capricieuse, toujours scrutée de près

La météo reste un enjeu central en Normandie, région très dépendante du tourisme de plein air. En juillet 2025, 42% des professionnels estiment que les conditions météorologiques ont eu un effet négatif sur la fréquentation. Si le début du mois a été ensoleillé, la seconde quinzaine s'est révélée plus instable, freinant les réservations de dernière minute.

Contexte géopolitique et dernière minute : des impacts moins visibles mais bien réels

Le contexte international pèse également sur le moral des touristes. 39% des professionnels évoquent des tensions géopolitiques qui rendent les visiteurs plus frileux. Cela joue aussi sur les clientèles étrangères, en baisse pour certaines nationalités comme les Allemands ou les Belges.

Par ailleurs, les annulations de dernière minute (21%) et la baisse des clientèles locales (21%) compliquent l'organisation des professionnels, qui doivent redoubler de flexibilité pour adapter leur offre en temps réel.

Et après ? Des prévisions positives pour la fin de saison

Le mois d'août reste traditionnellement fort en Normandie : 93% des professionnels jugent les réservations "bonnes" ou "égales" à 2024.

