Tourisme. Un mois de septembre décevant, le point de vue des professionnels

Le mois de septembre 2024 en Normandie a enregistré 7,2 millions de nuitées, un chiffre en baisse par rapport à la même période en 2023 (-5,2%). Cette baisse vient clore une saison estivale marquée par des hauts et des bas, oscillant entre succès ponctuels et déceptions plus marquées. Les professionnels du secteur, interrogés sur leur ressenti, sont nombreux à qualifier cette période de "moyenne" (42,2%), et près de 43,7% estiment que la fréquentation est inférieure à celle de l'an passé.

La météo en cause

La météo joue un rôle central dans cette baisse. Plus de 8 professionnels du tourisme sur 10 citent la pluie et la météo globalement défavorable comme principal frein à la venue des touristes en Normandie. Les intempéries ont notamment affecté la clientèle française, dont les nuitées ont chuté de 11,9% par rapport à septembre 2023. Outre la météo, la baisse du pouvoir d'achat est également souvent pointée du doigt, étant évoquée par plus de 60% des professionnels.

Une légère hausse de la clientèle internationale

Tout n'est cependant pas négatif. La fréquentation internationale a progressé de 5,3% en septembre 2024. Contrairement aux touristes français, les visiteurs étrangers, qui planifient davantage à l'avance, ont contribué à améliorer légèrement le bilan du mois. Cela montre une résilience de la clientèle internationale, moins sensible aux aléas de dernière minute, comme la météo.

Patrimoine et sites couverts à la rescousse

Autre élément positif : les sites et lieux de visites normands semblent avoir mieux résisté que la moyenne, avec près de 60% des professionnels de ce secteur satisfaits de leur mois de septembre. Les Journées européennes du patrimoine, qui attirent un large public chaque année, ont été un succès, notamment grâce à l'intérêt pour les musées et les monuments historiques, souvent des alternatives idéales lors de mauvais temps.

Des perspectives peu encourageantes pour la fin d'année

Avec un mois de septembre décevant et un été qui n'a pas tenu toutes ses promesses, l'inquiétude persiste pour les mois à venir. Plus de 45% des professionnels anticipent une fréquentation mitigée pour la basse saison, notamment durant les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année. Après cette saison estivale en demi-teinte, nombreux sont ceux à se montrer prudents, voire déçus, quant aux prévisions pour la fin de l'année 2024. Des informations Normandie Tourisme.

